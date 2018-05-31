Кузнецов досрочно завершил первый период после пропущенного силового приёма

В Парадайсе завершился первый период второго матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:1, 1-0). Счёт в матче сравнял нападающий гостей Ларс Эллер.

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Стартовый отрезок встречи не сумел доиграть российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой. Эпизод произошёл за пять минут до конца периода.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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