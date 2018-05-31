«Торпедо» заключило контракт с защитником Антоном Волченковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

Последние два сезона Волченков играл за «Адмирал». В минувшем сезоне он провёл 28 игр, в которых набрал 3 (1+2) очка. В общей сложности за «Адмирал» Волченков принял участие в 76 встречах, забросил 2 шайбы и сделал 9 голевых передач. Хоккеист заблокировал 138 бросков, совершил 69 силовых приёмов, получил 46 минут штрафа и заработал показатель полезности «-1».

36-летний защитник уже выступал за нижегородский клуб в сезоне-2012/13. Тогда он сыграл 11 матчей и отметился 1 результативной передачей при полезности «-1».