Овечкин — о Кузнецове: надо играть дальше. Куда отступать-то? Куда деваться?

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли 2018 года.

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«Выиграли – это самое главное. Продолжаем биться и играть. Насколько тяжело было после травмы Кузнецова? Надо играть дальше, что сделаешь… Куда отступать-то? Куда деваться? Потеряли игрока, надо, как говорится, ж*пку к ж*пке и вперёд.

Сегодня мы проделали хорошую работу независимо от того, как и с кем играли. Понятно, что была ротация центрфорвардов. Справились с задачей. И Стив (Чандлер Стивенсон. — Прим. «Чемпионата») играл в центре, и все ребята понимали, что нужно играть и продолжать бороться. Мы сделали это.

Эллер — наше секретное оружие. Когда он играет в свой лучший хоккей, чувствует шайбу и создает моменты, с ним тяжело справиться. Сегодня он реально выступил. Самое главное – выиграли, какая разница, кто забил? Победа есть победа. Сейв Холтби? Слава богу, остановил шайбу.

Серия идёт до четырёх побед, без разницы, как мы выиграли», — сказал Овечкин в эфире телевидения НХЛ.