Шанцев: селекция «Динамо» почти завершена, остались вопросы по «старикам»

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал проведённую селекцию клуба в это межсезонье.

«Селекция завершена? Почти. Остались ряд «стариков» из предыдущего состава, которых мы посмотрим в ближайшие месяцы. До зимнего дедлайна надо будет увидеть, как заиграют хоккеисты, которые пришли в команду сейчас, и как проявят себя ребята, оставшиеся в «Динамо» с прошлого сезона. Но это будут точечные решения. Думаю, основная работа по усилению уже сделана», — цитируют Шанцева «Известия».