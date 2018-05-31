Гендиректор «Динамо»: все финансовые трудности годичной давности уже решены

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал финансовое состояние клуба.

«Принял клуб в стабильном состоянии. Все трудности годичной давности уже решены. «Динамо» находится в здоровом финансовом положении, и на ближайшие два года большой проблемы с этим не будет. Хотя денег никогда много не бывает — это проблема вечная, и она есть у всех. Но в то же время у «Динамо» имеется определенный ресурс», — приводят слова Шанцева «Известия».

Напомним, что до 26 сентября 2017 года Шанцев занимал пост губернатора Нижегородской области.