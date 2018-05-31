Нападающий Михаил Варнаков возвращается в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Варнаков возвращается в нижегородское «Торпедо». Контракт с 33-летним хоккеистом будет подписан на два года. Ранее Варнаков играл в Нижнем Новгороде с 2003 по 2012 год.



В прошедшем чемпионате нападающий защищал цвета московского «Динамо», проведя 34 матча. За этот период Варнаков записал в актив 23 (10+13) очка при показателе полезности "0" и 20 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 17 минут за игру.

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