Оши: Кузнецов — один из лидеров «Вашингтона», надеемся на его выздоровление

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти-Джей Оши прокомментировал травму форварда Евгения Кузнецова во втором матче серии с «Вегас Голден Найтс».



«Травма Кузнецова похожа на повреждение Бекстрёма? Ситуации похожи. Каждая команда состоит из кусочков паззла. У нашего паззла, пожалуй, есть четыре основообразующих кусочка, и оба эти парня такими как раз и являются. Как вы видели в серии с "Питтсбургом", когда сломался Никки, это как будто добавило энергии другим ребятам, и они сумели сыграть продуктивно. Но, конечно же, мы все надеемся, что Кузи будет в порядке», — цитирует Оши официальный сайт лиги.

«Новостей по Кузнецову нет». «Вашингтон» остался без лучшего бомбардира? На этот случай у «столичных» есть секретное оружие.