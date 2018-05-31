Хейккиля: мне нравится стиль «Ак Барса», они не забивают много голов

Главный тренер карагандинской "Сарыарки" Кари Хейккиля рассказал об игровом стиле, которому он симпатизирует.



«Я хочу, чтобы мы играли активно, но для меня самый важный аспект игры — это оборона. Ведь оборона — это прежде всего дисциплина. Все игроки в команде должны знать, как мы играем в защите. В атаке нужно играть умно, возможно, с импровизацией. Мне нравится, как играет казанский "Ак Барс", они не забивают много голов, и у них хорошо поставлена оборона. Я не против того, чтобы мы забивали много шайб. Но в первую очередь должны помнить об обороне», — цитирует тренера официальный сайт клуба.