Блум: я любил фанатов «Адмирала», но в клубе творился полный беспорядок

Защитник Джонатон Блум поделился впечатлениями после перехода в нижегородское «Торпедо».



«Был очень взволнован, когда мой агент сказал, что руководство «Торпедо» заинтересовано во мне. Я знаю историю команды и то, насколько в этом городе любят хоккей, поэтому с удовольствием подписал контракт. Думаю, в следующем году мы будем биться в плей-офф. Сейчас у нас создается хорошая команда, уже скоро приступим к тренировкам.



Не жалко ли было расставаться с командой? Я провел в этом клубе почти три сезона. Да, мне было грустно покидать команду. Я любил местных фанатов, да и город тоже. Но к концу сезона в «Адмирале» творился полный беспорядок, играть в хороший хоккей было просто невозможно», — цитирует Блума AllHockey. ru.

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