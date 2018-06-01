«Вашингтон» – «Вегас»: участие Кузнецова в третьем матче серии под вопросом

Участие форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» остаётся под вопросом, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц не сообщил никаких подробностей о состоянии Кузнецова, а также заявил, что не знает, примет ли он участие в тренировке команды в пятницу. Уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба во втором матче финала и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой. Эпизод произошёл за пять минут до конца первого периода.

Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.