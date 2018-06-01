«Слован» заключил контракт с одним из лучших снайперов чемпионата Чехии

«Слован» заключил контракт с чешским форвардом Рудольфом Червены, информирует официальный сайт его прежнего клуба «Градец Кралове».

В минувшем сезоне 28-летний нападающий вошёл в топ-5 лучших снайперов экстралиги, забив 21 гол в 48 матчах. Всего на его счету 38 (21+17) очков. В плей-офф он добавил ещё 6 (3+3) очков в 13 матчах. Червены последние девять сезонов провёл в местном чемпионате.

На уровне национальной сборной Рудольф за свою карьеру принял участие в одном этапе Евротура. Также он принимал участие в юниорском чемпионате мира 2007 года и молодёжном чемпионате мира — 2008.