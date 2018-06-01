Хряпа: Овечкин может стать самым крутым российским спортсменом современности

Капитан профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Виктор Хряпа поделился мнением об успехах капитана «Вашингтон Кэпиталз Александра Овечкина.

«Поздравляю его с первым выходом в финал Кубка Стэнли. Мы все очень переживаем за наших хоккеистов. Лично мне они ближе, чем футболисты, потому что чаще выступают на крупных турнирах, добиваются побед. Внимание к хоккеистам заслуженно.

Станет ли он самым крутым российским спортсменом в истории, если выиграет Кубок Стэнли? Современности — да, станет. Все мы ему этого желаем, хотя известно, что финальные серии складываются непросто, тем более в контактных видах спорта», — цитирует Хряпу RT на русском.

Хряпа — чемпион Европы 2007 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2011 года, 11-кратный чемпион России, 2-кратный чемпион Евролиги, на протяжении четырёх сезонов играл в чемпионате НБА.