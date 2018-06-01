Болельщик заплатил более $ 37 тыс. за билеты на второй матч финала Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии 1-1.
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Журналист ESPN Даррен Роуэлл сообщил, что один из болельщиков заплатил $ 37 253 за четыре билета на матч.
Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.
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