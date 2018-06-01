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«Металлург» объявил о переходе шведского нападающего Денниса Расмуссена

«Металлург» объявил о переходе шведского нападающего Денниса Расмуссена
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург подписал контракт со шведским нападающим Деннисом Расмуссеном, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с форвардом рассчитано на два года.

Расмуссен провёл два сезона в Национальной хоккейной лиги в «Чикаго Блэкхоукс», а минувший сезон начинал в «Анахайм Дакс», за который сыграл 27 матчей и набрал 4 (1+3) очка, после чего продолжил карьеру на родине в «Векшё». В 7 матчах регулярного чемпионата забросил 1 шайбу и сделал 1 голевую передачу, а в 13 матчах плей-офф набрал 9 (4+5) очков и стал чемпионом Швеции.

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