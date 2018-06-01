И. Воробьёв: игрок сборной — другая квалификация, не каждый может себя проявить

Новый главный тренер СКА и сборной России Илья Воробьёв сразу после состоявшегося назначения обозначил цели и задачи, стоящие перед национальной командой, а также обозначил одну из главных проблем, стоящую перед его тренерским штабом.

"У нас уже есть список кандидатов в сборную и на ближайшее будущее и тех, кто находится в ближайшем резерве. Мы будем общаться теснее с тренерами сборных, начиная от команды U16. Также планируем наладить максимально тесный контакт с тренерами клубов. Это одна из задач. Поэтому на связи с нами будут не только Валерий Брагин и Олег Браташ, но и другие специалисты.

В ближайшем будущем, конечно, сделаем акцент на двух чемпионатах мира. Будем просматривать каждого игрока, большую часть хоккеистов мы хорошо знаем. Планируем для каждого ставить индивидуальные задачи. Объяснять, над чем необходимо работать. Вы поймите, игрок сборной – это немножко другое требование. Посмотрите на тех же шведов. Они ловят клюшкой каждую шайбу, которая к ним летит. Всё должно быть намного быстрее. Техническое оснащение, скорость. Нужно максимум времени проводить в чужой зоне, не делать собственных ошибок. Игрок сборной – это немножко другая квалификация. Не каждый хороший игрок из клуба может проявлять себя в сборной. Просто об этом не так часто говорили, но это так", — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Ильёй Воробьёвым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».