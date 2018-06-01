ЦСКА договорился о контракте с защитником «Каролины» Класом Дальбеком

ЦСКА договорился о контракте на сезон-2018/19 с защитником «Каролины» Класом Дальбеком. Об этом сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе московского клуба.

В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 33 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6». Всего за карьеру в лиге Дальбек набрал 23 (6+17) очка в 170 матчах при показателе полезности «-31».

На уровне сборной Швеции Дальбек принимал участие в двух этапах Евротура. В составе молодёжной сборной принимал участие в чемпионате мира 2010 года.

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