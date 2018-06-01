Богдан Киселевич заключил однолетний контракт с «Флоридой»

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» заключил односторонний контракт с защитником московского ЦСКА Богданом Киселевичем. Соглашение рассчитано на один сезон.

Об этом в своём «твиттере» сообщил агент российского хоккеиста Дэн Мильштейн.

Последние четыре сезона Киселевич выступал в КХЛ за столичный ЦСКА. В минувшем регулярном чемпионате Богдан провёл 44 матча, в которых сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+21». В плей-офф он сыграл в 21 встрече, записав в свой актив 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3».

Ранее Киселевич долгое время выступал за череповецкую «Северсталь».