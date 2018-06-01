Киселевич: если есть яйца и сила, в ЦСКА не запрещают показывать свой хоккей

Защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич рассказал о работе в ЦСКА с главным тренером Игорем Никитиным, который считается одним из самых требовательных специалистов в России.

«ЦСКА многое дал мне, а я честно отработал контракт. Меня всё устраивало здесь. С Игорем Никитиным разговаривали после сезона. Мне очень важно его мнение. Разговор был, но не могу раскрыть подробностей. Я ему благодарен, он сам играл и всё понимает.

Главный ключ при работе с ним – честно работать и не обманывать ни себя, ни хоккей. Жесткий или не жесткий – все тренеры разные, самое главное, он справедливый. Есть система игры, выполняй её и тогда вноси в неё что-то своё – этого никто не запрещал. За четыре года в ЦСКА у меня были хорошие моменты и плохие. Каждый сам выбирает, будет ли он подстраиваться под систему, уйдёт или будет гнуть свою линию и докажет правоту. Если есть яйца и сила показывать свой хоккей, тебе никто не запретит.

В каждой системе свои плюсы и минусы. Что скрывать, было время, когда мы действительно скатывались на большое количество бросков. Это тоже было, не надо обманывать. Где-то упрощали игру. Каждый раз мы были близки, но так и не добрались до главной цели. Значит, чего-то не хватило. Но главное, верить и честно работать, и тогда добьёшься своего. В ЦСКА мне привили рабочую этику. Не думал, что можно так много и интенсивно тренироваться. Всё оценить сейчас не смогу, наверное, это придёт только со временем», — сказал Киселевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.