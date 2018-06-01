Генменеджер «Югры»: у Варфоломеева были предложения из «Магнитки» и «Салавата»

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев прокомментировал обмен нападающего Павла Варфоломеева в «Авангард».

«В ходе последних событий, происходящих в нашем клубе, мы решили, что на данный момент эта сделка станет выгодной прежде всего для самого Павла. «Авангард» — хороший клуб с амбициями, тем более тренерский штаб команды возглавил именитый канадский тренер Боб Хартли.

Мы знаем, что, помимо омского клуба, Павлу поступили предложения от «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга». Но мы считаем, что в «Авангарде» с приходом нового тренера у Павла появилась реальная возможность еще больше раскрыть свой талант и вместе с командой побороться за высокое место в КХЛ, в том числе — за Кубок Гагарина», — цитирует Гусева пресс-служба ханты-мансийского клуба.