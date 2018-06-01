Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин женился. О радостном событии сообщил в «Инстаграме» друг Ничушкина Дмитрий Болдин.

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Дмитрия Болдина.

23-летний российский нападающий выступал за «Даллас Старз» в течение трёх сезонов (2013–2016), за которые успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в этом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов. Летом 2018 года хоккеист, скорее всего, вернётся в НХЛ.