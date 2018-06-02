Шмидт: есть две причины, почему «Вегас» не показывает идеального хоккея

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт поделился мнением о слабых сторонах игры команды в серии «Вашингтон Кэпиталз» (1-1).



«Почему мы не показываем идеальный хоккей? Думаю, тут две причины. Одна из них — внешняя. То, что мы делаем на льду. Другая — внутренняя. Как мы держим наши нервы под контролем. Это то, с чем мы хорошо справлялись на протяжении всего сезона. Первые два матча финала… Мы будто не чувствовали себя правильно — ни на скамейке, ни на льду. Если говорить о внешней стороне, то нам нужно играть как можно проще, не выдумывать ничего лишнего. Да, это может звучать банально. Но мы столкнулись с тем, что не показываем свой хоккей. Часто теряем шайбы и не делаем то, что у нас получалось лучше всего по ходу сезона. Вот что нам нужно исправить в третьем матче», — цитирует Шмидта официальный сайт лиги.

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