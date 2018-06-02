Макфи: «Вашингтон» хотел вернуть Шмидта, но мы специально загнули цену

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал об обстоятельствах перехода защитника Нэйта Шмидта из «Вашингтон Кэпиталз».



«Все вышло довольно прямолинейно. „Столичные“, как и некоторые другие клубы, подошли к драфту расширения с менталитетом, что кого-то потеряют в любом случае. Некоторые команды выходили на нас, пытались защитить свой ростер с помощью сделок. Другие же просто сказали: вот кого мы защищаем, а из оставшихся берите того, кого вы собирались брать. За день или два до драфта генменеджер „Вашингтона“ Брайан Маклеллан позвонил мне, хотел прощупать мои намерения, но дальше этого разговор не пошёл.



Мы сделали наш выбор, и тогда он позвонил мне снова с вопросом, можем ли мы провернуть сделку, с помощью которой они получат Шмидта назад. Я ответил, что на поверхности таких вариантов не вижу, но предложу свой вариант и дам вам шанс сказать нет. В итоге мы вышли на них с предложением, которое, на мой взгляд, их заведомо не должно было устроить — и оно их действительно не устроило. Всем нам Шмидт очень нравится — вот почему мы специально перегнули палку с ценой», — приводит слова Макфи официальный сайт НХЛ.

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