Далин: Ибрагимович — настоящий бог Швеции, практически Месси

Шведский защитник Расмус Далин, являющийся главным фаворитом драфта-2018, рассказал об отношении к известному шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу.



«Я поклонник большого числа великих спортсменов. В детстве я играл в футбол, и мне очень нравится Златан Ибрагимович. В Швеции он настоящий бог, замечательный спортсмен. Его можно назвать шведским Месси. А Месси — один из величайших футболистов в истории.



Также я люблю велосипедный экстрим, но не могу сказать, что делаю какие-то невероятные штуки. Мне просто нравится высоко прыгать», — цитирует Далина Sportsnet.