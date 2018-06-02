Эллер: в плей-офф нужно забивать голы в нужное время, что и делает Кузнецов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал о значении для команды форварда Евгения Кузнецова. Напомним, российский центрфорвард получил травму во втором матче серии с «Вегас Голден Найтс» (2:3, 1-1) и может пропустить третью игру.



«Кузнецов показывает свой лучший хоккей, когда ставки высоки. Шестой матч в Питтсбурге — отличный пример того, как он играет в решающих ситуациях. Он прибавляет. В плей-офф надо забивать голы в нужное время. Именно это он и делает», — приводит слова Эллера официальный сайт лиги.

«Теперь он точно сможет». Овечкин сыграет за себя и за Кузнецова? Без Кузнецова всё будет зависеть от Овечкина. Выдержит ли капитан «столичных»?

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ