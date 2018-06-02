«Питтсбург» не планирует обменивать Кессела

«Питтсбург Пингвинз» не будет менять Фила Кессела. Об этом в интервью сайту Athletic заявил генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.

Он также сказал, что сообщения о проблемах между нападающим и тренером Майком Салливаном сильно преувеличены.

«Все эти сообщения раздуты сверх всякой меры. Я не знаю, откуда они взялись. Всё это очень прискорбно», — сказал генменеджер.

В американских СМИ в последнее время сообщалось, что «Пингвинз» готовы обменять Кессела, который был якобы очень недоволен тем, что тренер перевёл его из звена Евгения Малкина в другую тройку.