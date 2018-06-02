Игорь Григоренко: «Салават Юлаев» — мой родной клуб, с семьёй живу в Уфе

Бывший нападающий уфимского клуба Игорь Григоренко поделился мнением о празднике, который организовал «Салават Юлаев», под названием «Моё зелёное лето».

«Я первый раз на таком мероприятии, много людей пришло, несмотря на плохую погоду. Я сразу сказал, что приду на этот праздник. Живу в Уфе, есть свободное время. Хоккей здесь любят, смотрят. «Салават» должен говорить спасибо болельщикам своей игрой и победами.

«Салават» — мой родной клуб. Я провёл большую часть карьеры здесь, я живу в Уфе, у меня здесь семья. Если честно, то таких праздников должно быть больше. В республике любят хоккей, для болельщиков нужно делать открытые мероприятия, чтобы народ развивался, общался с хоккеистами», – передаёт слова Григоренко «БИЗНЕС Online».