Липман: проект с рижским «Динамо» не сработал для сборной Латвии

Бывший глава федерации хоккея Латвии Киров Липман выразил мнение по поводу выступлений рижского «Динамо» в КХЛ и роли клуба в латвийском хоккее в целом.



«Очень плохо играет рижское «Динамо» в последние годы, и в целом изначальная задумка по этому проекту так и не осуществилась. Я ведь активно принимал участие в создании этого клуба. Когда узнал, что создается КХЛ, то позвонил Александру Медведеву. Он сказал: «Приезжай, решим вопрос». Но решилось в итоге всё совсем не так, как было нужно.

Конечно, ни одно мое требование так и не было выполнено. Я хотел, чтобы был один тренер в клубе и в сборной, тогда всем было бы проще. Но этого не получилось. И сейчас на чемпионате мира было всего восемь игроков из «Динамо», призванного готовить сборников. Так что задумка не сработала, но хорошо хотя бы, что команда есть в КХЛ», — приводит слова Липмана «Р-Спорт».