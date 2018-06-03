Овечкин — на 2-м месте за историю НХЛ по голам в одном плей-офф среди россиян

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Счёт в матче на 22-й минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 14-й в 22 матчах нынешнего плей-офф. Только одному российскому хоккеисту удавалось забить больше голов, чем Овечкину, в одном розыгрыше плей-офф. Павел Буре отличился 16 раз в 24 матчах Кубка Стэнли—1994. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился 14 точными бросками в 24 играх плей-офф-2009.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.