«Вашингтон» — «Вегас»: Носек сделал счёт 2:1 после грубой ошибки Холтби

В Вашингтоне проходит третий период третьего матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (2:1). Гости сократили отставание в счёте в начале третьего периода. Грубейшей ошибкой голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби воспользовался чешский форвард Томаш Носек.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Голкипер ушёл за ворота и выбросил шайбу в центр, Носек сыграл на перехвате и поразил полупустые ворота. Для Носека эта шайба стала четвёртой в нынешнем плей-офф, результативный пас на свой счёт записал француз Пьер-Эдуар Бельмар.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.