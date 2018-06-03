«Птичка» от Евгения Кузнецова после победной шайбы в третьем матче финала

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Победную шайбу на свой счёт записал российский форвард «столичной» команды Евгений Кузнецов. Уроженец Челябинска исполнил фирменную «птичку», празднуя свой успех.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» SiriusXM NHL Network.

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