Юдин: Овечкин — это прежде всего продукт североамериканской раскрутки

Серебряный призёр чемпионата мира 2002 года Александр Юдин прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1) в третьем матче финала Кубка Стэнли 2018 года.

«Счёт на табло — «Вашингтон» ведёт в серии и всё ближе к Кубку Стэнли. Молодец Кузнецов, в третьей игре вышел на лёд с травмой, забил победный гол. Наш человек! Но меня больше всего повеселил эпизод из второго матча, когда в общем-то в безобидном силовом приёме Кузнецов как раз и пострадал. Пошли споры — было ли там нарушение или нет, проведён прием поздно или рано, ну и так далее. Поразился тому, как буквально за десятилетие изменилась НХЛ, как там снизился уровень жёсткости, как перестали ценить «полицейских». В то время, когда я играл в Северной Америке, такой приём был бы признан слишком мягким. А теперь — такие споры…

Самый ценный игрок плей-офф? Многие называют Александра Овечкина, я уважаю его талант и тоже считаю фаворитом. Но Овечкин — это прежде всего продукт североамериканской раскрутки, которая лучшая в мире. Однако, приезжая на чемпионаты мира, он уже не доминирует. Похожая картина была и в те годы, когда я выступал в сборной — и удивлялся, что некоторые именитые игроки из НХЛ на чемпионатах мира на большом льду просто исчезают.

Это говорит о том, что НХЛ ни в коем случае нельзя переоценивать. На мой взгляд, там есть 30 процентов реальных звёзд, действительно лучших игроков в мире, таких, как Овечкин, а остальные 70 процентов — продукты пиара. Кстати, лишний раз убедился в этом на последнем первенстве планеты, когда у канадцев полторы пятёрки во главе с Макдэвидом играли, а ещё две с половиной во главе с вратарями — скорее страдали», — цитирует Юдина Russia-Hockey.