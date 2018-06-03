Нападающий Томаш Заборски может возобновить карьеру в сборной Словакии

Словацкий нападающий Томаш Заборски завершил свою карьеру в национальной сборной осенью 2014 года. Последним заметным событием для него стало участие в зимней Олимпиаде в Сочи.



«Это случилось по большей части из-за травм, мне хотелось сохранить силы для игры в топ-клубах. Вот почему я сказал однажды, что решил закончить карьеру в сборной. Сейчас моё представление об игре в национальной команде изменилось. Мирослав Шатан – отличный генеральный менеджер, мы постоянно находимся с ним в контакте. Очевидно, в теории вполне реален шанс, что я вновь появлюсь в сборной Словакии», — цитирует Заборски hokej.sk.



В минувшем сезоне Томаш выступал в финском чемпионате за «Таппару», контракт с которой у него рассчитан и на предстоящий сезон. В КХЛ Заборски успел поиграть за «Салават Юлаев» и «Авангард» с 2012 по 2014 год.

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