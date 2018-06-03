Игроки «Вашингтона» Нисканен и Оши добирались на матч с «Вегасом» на метро

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен и нападающий Ти Джей Оши воспользовались метро, чтобы добраться до домашней арены на третий матч финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1).



Присутствие хоккеистов в метро вызвало ажиотаж у болельщиков «Вашингтона», которые сделали несколько фотографий со своими любимыми игроками, отмечает TSN.



Оши провёл на площадке 18 минут и 51 секунду, отметившись результативной передачей. Нисканен отыграл 27 минут и 16 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+2».