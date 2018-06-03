Тротц – журналисту: как по мне, Кузнецов сыграл бесподобно. А вы как думаете?

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1) высоко оценил игру российского нападающего «столичных» Евгения Кузнецова.
«Как по мне, я считаю, что он сыграл бесподобно. А вы как думаете?» — ответил вопросом на вопрос Тротц на послематчевой пресс-конференции.
«Согласен», — ответил журналист.
Напомним, участие Кузнецова в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ до последнего момента оставалось под вопросом из-за травмы руки. Тем не менее Евгений вышел на лёд и отметился заброшенной шайбой.
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