Тротц – журналисту: как по мне, Кузнецов сыграл бесподобно. А вы как думаете?

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1) высоко оценил игру российского нападающего «столичных» Евгения Кузнецова.

«Как по мне, я считаю, что он сыграл бесподобно. А вы как думаете?» — ответил вопросом на вопрос Тротц на послематчевой пресс-конференции.

«Согласен», — ответил журналист.

Напомним, участие Кузнецова в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ до последнего момента оставалось под вопросом из-за травмы руки. Тем не менее Евгений вышел на лёд и отметился заброшенной шайбой.