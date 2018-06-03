Тротц: надеюсь, «Вашингтон» продолжит начатое, привезя в город кое-что значимое

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1 в серии) рассказал о том, насколько важна для клуба эта победа.



«У нашего клуба было немало памятных моментов за последние 10 лет, последние четыре из которых случались уже при мне. Моментов было навалом, только вот хороших было меньше, чем нам бы хотелось. Но все понимали, что если продолжать делать правильные вещи, продолжать забивать эту сваю…



В годы наших прошлых неудач всеобщая тревога начинала чувствоваться еще до начала плей-офф. Сейчас это состояние удалось преодолеть не только нашей команде, но и всей вашингтонской общине. Надеюсь, нам удастся продолжить начатое и привезти сюда кое-что значимое. Думаю, это сильно оживит весь город, да и остальные его спортивные клубы тоже, поскольку некоторые из них сейчас весьма хороши», — сказал Тротц.

Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.