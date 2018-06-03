Погоришный: рад, что перешёл в «Сочи», здесь реально завоевать Кубок Гагарина

Защитник Олег Погоришный, который в межсезонье был обменян из «Югры» в ХК «Сочи», рассказал об ожиданиях от игры за «леопардов».



«Эмоции от того, что перехожу в «Сочи», были только положительные. Очень рад, что буду играть за эту команду. Как и любой хоккеист, я хочу завоевать Кубок Гагарина. Считаю, что в этой команде реально это сделать. Ребят в «Сочи» многих знаю. Что касается того, с кем я советовался, то мы поговорили с агентом и приняли решение, что местом продолжения карьеры будет клуб «Сочи».

Для меня теплый климат своего рода плюс, так как он для меня важен из-за астмы. Но она у меня проявляется в виде сильной аллергии на кошек и собак, на шерсть, пыль. Это не мешает мне играть в хоккей, но в любом случае морской воздух будет для меня полезным», — цитирует Погоришного официальный сайт ХК «Сочи».



Уроженец Сургута Олег Погоришный до перехода в «Сочи» всю свою карьеру провёл в системе ханты-мансийской «Югры». С 2011 года Олег выступал за команду «Мамонты Югры» в Молодёжной хоккейной лиге, где провёл четыре полноценных сезона.



За «Югру» 23-летний игрок отыграл 137 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 11 голевых передач.