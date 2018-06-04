Сбиса: счёт 1-2 в серии с «Вашингтоном» — не катастрофа для «Вегаса»

Защитник «Вегас Голден Найтс» Лука Сбиса поделился эмоциями в преддверии четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2 в серии).

«В подсознании мы все должны понимать, что эту серию все ещё можно выиграть, Счёт 1-2 – не катастрофа. Мы играли в хороший хоккей на протяжении всего года. И в ситуациях подобной этой уже оказывались, со сложностями сталкивались. Наша вера друг в друга никуда не делась, нужно просто оставаться сплочёнными», — отметил Сбиса.



Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.