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«Вашингтон» — «Вегас»: как завершится четвёртый матч финала Кубка Стэнли—2018?

«Вашингтон» — «Вегас»: как завершится четвёртый матч финала Кубка Стэнли—2018?
Хоккей / НХЛ

В ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне будет сыгран четвёртый матч финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Счёт в серии — 2-1 в пользу хозяев. Начало встречи — в 03:00 по московскому времени.

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«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится четвёртый матч финала Кубка Стэнли—2018?».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

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