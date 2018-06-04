«Вашингтон» — «Вегас»: как завершится четвёртый матч финала Кубка Стэнли—2018?

В ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне будет сыгран четвёртый матч финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Счёт в серии — 2-1 в пользу хозяев. Начало встречи — в 03:00 по московскому времени.



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



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