Герман Титов – новый главный тренер челябинского «Трактора»

Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с тренером Германом Титовым.

Экс-наставник новокузнецкого «Металлурга», московского «Спартака» и омского «Авангарда» заключил соглашение с «чёрно-белыми» на два года. Таким образом, Герман Титов стал 26-м главным тренером в истории «Трактора». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



Титов – воспитанник воскресенского «Химика». В сезоне-2013/14 Герман Михайлович вошёл в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга», а уже в ноябре его повысили до должности главного тренера команды. В качестве наставника команды Титов провёл в Новокузнецке 105 матчей, после чего перебрался в Москву, где возглавил «Спартак», но не смог вывести команду в плей-офф. В сезоне-2017/18 Герман Титов принял омский «Авангард», который под его руководством не преодолел барьер первого раунда плей-офф КХЛ.