Утверждён план подготовки «Ак Барса» к сезону-2018/19

Руководством и тренерским составом хоккейного клуба «Ак Барс» утверждён план подготовки команды к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.



7 июля игроки клуба прибудут в Казань и уже на следующий день отправятся в Сочи. На 9-12 июля запланировано проведение углубленного медосмотра. С 13 по 16 июля запланированы тренировки на льду, в тренажёрном зале, кроссы.



16 июля казанцы отправятся в Финляндию, где до 28 июля проведут учебно-тренировочный сбор. Вернувшись из страны Суоми, «барсы» возобновят тренировки в Казани.



Со 2 по 9 августа «Ак Барс» примет участие в международном предсезонном турнире в Сочи. Среди участников турнира, помимо казанцев – ХК «Сочи» (Сочи), «Локомотив» (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), сборная России. «Барсы» проведут в рамках турнира четыре матча. Кроме того, на 9 августа запланирована контрольная игра с «Локомотивом».



13 августа в Альметьевске состоится традиционная товарищеская встреча между «Нефтяником» и «Ак Барсом». 16 августа «Ак Барс» проведет в Казани контрольный поединок с нижнекамским «Нефтехимиком».



С 20 по 25 августа «Ак Барс» участвует в турнире на Кубок «Латвийской железной дороги» в Риге. Среди соперников казанцев – «Динамо» (Рига), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск), ХК «Давос».

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