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«Адмирал» опубликовал план подготовки к сезону-2018/19

«Адмирал» опубликовал план подготовки к сезону-2018/19
Хоккей / КХЛ

Тренерский штаб «Адмирала» определился с планом подготовки к сезону 2018/2019, информирует официальный сайт клуба.

11-12 июля – медосмотр.

13 июля-6 августа – учебно-тренировочный сбор во Владивостоке.

3 и 4 августа – товарищески встречи с хабаровским «Амуром» во Владивостоке.

6-12 августа – учебно-тренировочный сбор в Москве.

9 и 10 августа – товарищески встречи с ЦСКА в Москве. Время начала матчей будет объявлено позднее.

13-26 августа – учебно-тренировочный сбор в Пардубице (Чехия).

16-18 августа – участие в Мемориале Збынека Кусы. Соперники: «Слован» (Братислава, Словакия), «Айсбэрен» (Берлин, Германия), «Динамо» (Пардубице, Чехия).

26-31 августа – учебно-тренировочный сбор в Москве.

1 сентября – начало регулярного чемпионата КХЛ 2018/19. Календарь игр «Адмирала» будет опубликован позднее.

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