«Адмирал» опубликовал план подготовки к сезону-2018/19

Тренерский штаб «Адмирала» определился с планом подготовки к сезону 2018/2019, информирует официальный сайт клуба.
11-12 июля – медосмотр.
13 июля-6 августа – учебно-тренировочный сбор во Владивостоке.
3 и 4 августа – товарищески встречи с хабаровским «Амуром» во Владивостоке.
6-12 августа – учебно-тренировочный сбор в Москве.
9 и 10 августа – товарищески встречи с ЦСКА в Москве. Время начала матчей будет объявлено позднее.
13-26 августа – учебно-тренировочный сбор в Пардубице (Чехия).
16-18 августа – участие в Мемориале Збынека Кусы. Соперники: «Слован» (Братислава, Словакия), «Айсбэрен» (Берлин, Германия), «Динамо» (Пардубице, Чехия).
26-31 августа – учебно-тренировочный сбор в Москве.
1 сентября – начало регулярного чемпионата КХЛ 2018/19. Календарь игр «Адмирала» будет опубликован позднее.