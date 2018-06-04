«Адмирал» опубликовал план подготовки к сезону-2018/19

Тренерский штаб «Адмирала» определился с планом подготовки к сезону 2018/2019, информирует официальный сайт клуба.



11-12 июля – медосмотр.



13 июля-6 августа – учебно-тренировочный сбор во Владивостоке.



3 и 4 августа – товарищески встречи с хабаровским «Амуром» во Владивостоке.



6-12 августа – учебно-тренировочный сбор в Москве.

9 и 10 августа – товарищески встречи с ЦСКА в Москве. Время начала матчей будет объявлено позднее.



13-26 августа – учебно-тренировочный сбор в Пардубице (Чехия).



16-18 августа – участие в Мемориале Збынека Кусы. Соперники: «Слован» (Братислава, Словакия), «Айсбэрен» (Берлин, Германия), «Динамо» (Пардубице, Чехия).



26-31 августа – учебно-тренировочный сбор в Москве.



1 сентября – начало регулярного чемпионата КХЛ 2018/19. Календарь игр «Адмирала» будет опубликован позднее.