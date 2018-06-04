«Вашингтон» — «Вегас»: Татар примет участие в матче, это его первая игра в серии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Татар примет участие в четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2). Это будет только седьмая игра словацкого форварда в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и первая в финале, он заменит Давида Перрона.



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



«Это то, чего я ждал очень долго. Я наконец-то получил шанс в финале Кубка», — приводит слова хоккеиста североамериканский журналист Стивен Уайно в своём «твиттере».

Овечкин и Кузнецов сильнее магии «Вегаса». Чем ответит команда Галлана? Ещё никто не действовал против «рыцарей» так удачно, как «Вашингтон». Или это «Вегас» расслабился в финале?

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