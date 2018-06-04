Рутерфорд: Кессел всегда хотел играть с Малкиным, но решает тренер

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд, недавно опровергший слухи об обмене Фила Кессела, поделился мнением об игре форварда.



«Ни для кого не секрет то, что Фил всегда хотел играть с Малкиным. Но Майк Салливан отвечает за игру команды, и он считает, что сбалансированные звенья помогут ей победить. Мы два раза выиграли Кубок Стэнли, и Фил играл отдельно от Малкина. Иногда они играют вместе, если игра у них идёт. Иногда оказываются в разных тройках. Но будет абсолютно неправильно считать это проблемой, которую наша команда не может решить.



Я не считаю, что нам нужно менять Фила Кессела. Он решал исход матчей, когда мы выигрывали кубки, набрал 92 очка в нынешнем регулярном чемпионате. Мы не смогли снова стать чемпионами, и вот люди начинают придумывать всякие причины, почему у нас это не получилось. А всё дело в том, что нам не хватило сил завоевать кубок в третий раз подряд. Не думаю, что это вообще под силу какой-нибудь команде. С моей точки зрения, причина неудачи только в этом. Я считаю неправильным показывать пальцем на одного игрока, обвиняя его в том, что мы не выиграли кубок», — цитирует функционера официальный сайт лиги.