«Вашингтон» — «Вегас»: нападающий хозяев Оши открыл счёт, Кузнецов — ассистент

В Вашингтоне проходит первый период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (1:0). Счёт в матче открыл форвард хозяев Ти Джей Оши.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Американский форвард отличился на исходе 10-й минуты стартового отрезка. Никлас Бекстрём вошёл в зону по левому флангу и сделал передачу на пятак, Евгений Кузнецов бросил в ближний угол и попал в грудь Марку-Андре Флёри. Но Оши подобрал отскок и перебросил шайбу через щиток голкипера! «Вашингтон» реализовал большинство. Для Оши эта шайба стала восьмой в нынешнем плей-офф. По результативному пасу записали на свой счёт Кузнецов (16-я голевая передача в плей-офф-2018) и Бекстрём (15-я).

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.