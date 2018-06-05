«Вашингтон» — «Вегас»: нападающий гостей Джеймс Нил сделал счёт 1:4

В Вашингтоне проходит третий период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (4:1). Гости сократили отставание в начале третьего периода после точного броска Джеймса Нила.
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Форвард отличился на 46-й минуте, когда его команда играла в большинстве. По результативной передаче на свой счёт записали Эрик Хаула и Колин Миллер.
Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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