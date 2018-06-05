«Вашингтон» — «Вегас»: форвард рыцарей Райлли Смит сделал счёт 2:4

В Вашингтоне проходит третий период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (4:2). Гости сократили отставание в середине третьего периода после точного броска Райлли Смита.

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Форвард отличился на 53-й минуте. По результативной передаче на свой счёт записали Джонатан Маршессо и Лука Сбиса. Маршессо здорово поборолся у бора и сделал перевод на пятак, Смит оказался один перед воротами, обыграл Холтби и поразил ворота!

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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