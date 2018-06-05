Кузнецов — о «Конн Смайт Трофи»: что тебе это даст? Ничего, правильно?

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после победы над «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли 2018 года ответил на вопрос о своих шансах на титул самому ценному игроку плей-офф.

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«Беспокоюсь ли я о «Конн Смайт Трофи»? Что тебе это даст? Ничего, правильно?» — цитирует Кузнецова журналист Брайан Макналли.

Российский форвард лидирует в списке бомбардиров нынешнего плей-офф, имея на своём счету 31 (12+19) очко в 23 матчах.