Тротц: «Вашингтон» имеет возможность сотворить нечто особенное

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1) в четвёртой игре финала Кубка Стэнли-2018.

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«У нас есть возможность сотворить нечто особенное, но нас ждёт самая сложная игра, потому что с другой стороны находится очень хорошая команда, очень гордый соперник, который великолепно играет на своём льду, впрочем, мы не боимся этого. «Вашингтон» уже доказал, что хорошо умеет играть на выезде, теперь мы собираемся поехать в Вегас и приложить все усилия для победы», — цитирует Тротца AP News.