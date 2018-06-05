Флёри — о 2:6 в четвёртом матче финала: мы неплохо играли, ребята, согласитесь

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри после крупного поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 1-3) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли 2018 года пытался искать позитив в произошедшем.

«О чём мы говорили в первом перерыве? О том, что мы играем нормально. Ведь так, ребята?.. Мы неплохо играли, согласитесь. Да, не забили, а вот у «Вашингтона» получилось сделать это три раза. Это расстроило. Но ребята на позитиве. Нам нужно и дальше гнуть свою линию, тогда результат придёт», — цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.