Тротц: Овечкин — базовая звезда, а Кузнецов — герой нового времени

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц высоко оценил игру российского нападающего Евгения Кузнецова в нынешнем плей-офф НХЛ.

«Посмотрите на атаку в любом клубе лиги – игру там определяют звёзды. И я думаю, Овечкин всегда был одной из базовых звёзд с тех пор, как пришёл в лигу. Кузнецов же – герой нового времени. Не все болельщики знают его так хорошо, как Овечкина, но теперь вы видите талант Кузи. Вы оценили величие Ови на протяжении всей его карьеры. Но я вижу, как Кузя становится всё лучше и лучше.

Он — важнейшая часть нашей команды. Приехал в первом сезоне, когда я появился в «Вашингтоне», учился североамериканскому хоккею. Осознавал, как важно дорожить шайбой. Это другая игра, здесь меньше пространства на льду, не как в Европе. Поэтому нужно перестроиться, иметь менталитет футболиста и знать, как обыгрывать соперника на носовом платке.

Кузнецов научился к этому приспосабливаться. И он вырос как хоккеист в Северной Америке. Стал лучше, его значимость для «Вашингтона» росла с каждым годом. И вот теперь я думаю, что Евгений – один из лучших центрфорвардов лиги», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.